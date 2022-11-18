В службе безопасности Швеции подтвердили диверсию на «Северных потоках». У трубопроводов нашли остатки взрывчатки

Служба безопасности Швеции подтвердила, что подняла с места взрывов на «Северных потоках» вещественные доказательства, которые подтверждают факт диверсии. В ведомстве уточнили, что это «посторонние предметы» со следами взрывчатых веществ.

«Продолжающееся предварительное расследование должно показать, может ли кому-либо быть предъявлено подозрение, а затем привлечено к уголовной ответственности», — указано на сайте ведомства.

В октябре Министерство обороны РФ обвинило британских военных в причастности к подрыву «Северных потоков». Президент России Владимир Путин обвинил во взрывах «англосаксов», назвав произошедшее диверсией.

Источник: Служба безопасности Швеции

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