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В Минобороны РФ назвали постановочным обращение военных из Смоленской области, которые пожаловались на отсутствие артиллерийской поддержки и связи с командованием

08:52 • 18.11.2022

В Национальном центре управлением обороной России (НЦУО РФ) назвали постановочным видеообращение военнослужащих из Смоленской области, в котором они пожаловались на отсутствие артиллерийской поддержки и связи с командованием во время отступления на левый берег Днепра.

В НЦУО РФ считают, что указанное подразделение «огневому воздействию не подвергалось», а само видео и другие подобные «ложные материалы о тяжелом положении военнослужащих» распространяются в «целях дискредитации деятельности ВС РФ».

Видеообращение опубликовали 15 ноября. В нем российские военные из Смоленской области рассказывают, что их несколько недель перебрасывали из места в место, чтобы копать окопы. При этом у них на вооружении были только автоматы Калашникова, винтовки Мосина и ручные противотанковые гранатометы. Также они сообщили, что командование не оповестило их, что правый берег Днепра, откуда их перебросили, занят украинскими военными. Когда они подверглись обстрелу, по словам военных, у них не было ни артиллерийской поддержки, ни связи с командованием, ни возможности обороняться.

Источник: ТАСС

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