«Раскрась те предметы, куда невозможно спрятать мину “Лепесток”». В Белгородской области подготовили методичку для дошкольников о поведении во время обстрелов

Государственный Белгородский институт развития образования разработал методичку для детей пяти-семи лет, где рассказывается, как вести себя во время обстрелов и при обнаружении мин, сообщили родители дошкольников.

«Блокнот безопасности дошкольника» состоит из трех блоков: «Осторожно, опасность!», «Осторожно, обстрел!» и «Осторожно, мины!». В каждый из них входят раскраски, стихотворения и задания на виды взрывчаток: «Раскрась те предметы, куда невозможно спрятать мину "Лепесток"», «Обведи те силуэты, к которым нельзя подходить при обстреле» или «Восстанови половинку дома и обведи подвал, куда нужно бежать при обстреле».

Позже ректор Белгородского института стратегии развития образования Михаил Шейченко сообщил, что методичка пока «сырая» и не должна была попасть в детские сады. При этом блокноты направили в область для того, чтобы «получить критику».

Как сообщила одна из местных жительниц, родители были недовольны методичками, так как они считают, что детям не нужно знать о войне.

«Мой ребенок не обращает внимания на все эти звуки, главное — чтобы родители не поддавались панике. Хочется нормальное детство детям дать — без СВО», — рассказала она.

Источник: «Осторожно, новости», «Дождь», «Газета.ru»

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