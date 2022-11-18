Освобожденный защитник «Азовстали» передал три миллиона гривен, собранных ему на лечение, детям своих погибших сослуживцев

Освобожденный из российского плена сержант 36-й бригады ВСУ Михайло Дианов, который защищал «Азовсталь» в Мариуполе, передал деньги, собранные ему на лечение, детям своих погибших сослуживцев. Дианов перевел Ассоциации семей защитников «Азовстали» только первую часть суммы — три миллиона гривен.

«Каждый последующий день (в плену — Прим. “Холода”) давался все труднее. Но я лично знал, что меня дома ждет дочь. И благодаря многим людям и каждому из вас я получил шанс обнять ее, общаться с ней сейчас, быть рядом. Но есть и те дети, которые уже не увидят родителей. Это самое ужасное», — написал Дианов в фейсбуке.

Ранее он рассказал, что во время содержания в колонии в Еленовке заключенных били палками и током, засовывали иглы под ногти. После освобождения из плена украинцы объявили сбор на лечение военного — у него была раздроблена рука, не хватало четыре сантиметра кости.

Источник: Михайло Дианов

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