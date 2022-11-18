Население российских колоний заметно сократилось на фоне сообщений об отправке заключенных на фронт

Только за один месяц в октябре население российских исправительных колоний сократилось сразу на 13 тысяч человек. Это почти столько же, сколько покинули колонии за предыдущие девять месяцев, вместе взятые. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на официальную статистику ФСИН.

Так, по данным ведомства, всего за десять месяцев 2022 года число осужденных в исправительных колониях (без СИЗО, тюрем и учреждений для несовершеннолетних) сократилось на 28 304 человека. Из них 15 132 человека покинули колонии в период с января по сентябрь, а все остальные — в октябре.

При этом суммарное сокращение населения российских колоний уже превысило аналогичную цифру за весь 2021 год, когда колонии покинули в общей сложности 23 205 человек.

Авторы издания отмечают резкий контраст между количеством ежемесячно покидающих колонии осужденных в начале года, когда ЧВК Вагнер и Минобороны не занимались вербовкой заключенных на войну в Украине, и числами в последние месяцы, когда сообщения о такой вербовке стали приходить регулярно.

В то же время, директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина убеждена, что, несмотря на очевидно аномальную статистику, из этих данных нельзя сделать однозначного вывода о количестве заключенных, отправленных воевать в Украину. По ее мнению, статистика может означать гибель части заключенных, а также то, что завербованные оказались вне учета исправительной системы.

Летом этого года в прессу через правозащитников стали просачиваться сообщения о вербовке заключенных для войны в Украине. Количество таких сообщений все возрастало, пока не появились видео, на которых основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лично вербует находящихся в колонии мужчин. В какой-то момент и сам Пригожин перестал отрицать факт такой вербовки. «Или ваши дети, или ЧВК и зэки», — ответил он тогда своим критикам.

Осенью появились первые сообщения о том, что заключенных для войны в Украине вербует не только ЧВК Вагнера, но и Минобороны. Также осенью на рассмотрение Госдумы были внесены поправки в законодательство, позволяющие отправлять отбывающих наказание людей на фронт.

Глава «Команды против пыток» Сергей Бабинец сообщил, что его организации известно о вербовке заключенных в колониях Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской и Нижегородской областей, Краснодарского края и практически всех регионов Северного Кавказа.

В свою очередь, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, сообщала о вербовке не только отбывающих наказание заключенных, но и подследственных, которые находятся в СИЗО.

Всего же, по ее оценкам, к октябрю было завербовано на фронт около 20 тысяч заключенных.

Источник: «Агентство.Новости»

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