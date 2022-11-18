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Москвичка звонила в полицию и говорила, что ее преследуют. На следующий день ее нашли убитой

16:08 • 18.11.2022

На Севастопольском проспекте в Москве обнаружено тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами. Накануне она звонила в полицию и сообщала о неизвестном, который преследует и пытается задушить ее. Об этом сообщили РИА Новости, сославшись на собственные источники в правоохранительных органах.

По их словам, по вызову девушки выехал наряд, но так и не нашел ни ее, ни предполагаемого злоумышленника.

Позже эти сообщения подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк. 

В свою очередь, Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в убийстве девушки познакомился с ней незадолго до этого, но она не отвечала ему взаимностью на знаки внимания.

В ведомстве также заявили о задержании подозреваемого. Им оказался 25-летний Шохрухбек Каримов. На момент задержания он находился в Тамбовской области. 

Кроме него, задержан также неназванный пособник, который помог Каримову скрыться с места преступления.

Источник: РИА Новости

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