МАГАТЭ не нашло в Украине следы разработки «грязной бомбы». Агентство в третий раз после начала войны призвало российских военных уйти с Запорожской АЭС

В резолюции, принятой 17 ноября, указывается, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили в Украине следы разработки «грязной бомбы».

«Приветствуем оценку генерального директора о том, что Агентство не обнаружило никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности «...» в трех местах в Украине после получения дополнительного доступа», — сказано в документе.

Также МАГАТЭ призвало Россию немедленно прекратить все военные действия на ядерных объектах Украины, вывести войска с Запорожской АЭС и допустить украинский персонал на станцию.

Резолюцию поддержали 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР воздержались от голосования.

Это третья резолюция МАГАТЭ после начала войны в Украине, в котором агентство призывает Россию прекратить боевые действия на украинских ядерных объектах.

Источник: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

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