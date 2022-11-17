В России заблокировали страницу с петицией против мобилизации. К моменту блокировки ее успели подписать почти полмиллиона человек

Ленинский районный суд Владимира постановил заблокировать интернет-страницу с петицией против мобилизации. Иск с соответствующим требованием в суд ранее направила военная прокуратура.

В своем решении суд сообщает, что «информация в петиции направлена на срыв проводимых государством мероприятий по мобилизации, якобы содержит сведения о незаконных действиях руководства страны и наносит вред интересам Российской Федерации».

Антивоенную петицию на сайте change.org создало движение активисток «Мягкая сила» еще весной. А в день начала мобилизации 21 сентября ее подписало сто тысяч человек. Всего же требование прекратить объявленную мобилизацию к моменту судебного решения о блокировке страницы успели поддержать более 452 тысяч человек.

Как отмечает издание «Довод», ранее тот же суд ограничил доступ к инструкциям по уклонению от мобилизации, которые были опубликованы в Живом Журнале, на азербайджанском портале Media.az, в нидерландском издании The Moscow Times и на сайте Ispovedi.com.

Источник: «Довод»

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