В МВД Украины сообщили, что в Херсонской области нашли тела 63 человек, которых убили российские военные

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что на территории Херсонской области правоохранительные органы обнаружили тела 63 человек, которых убили российские военные.

По словам Монастырского, сейчас возбуждено 436 дел по признакам военных преступлений. В области выявили 11 мест лишения свободы, в которых незаконно удерживали гражданских. В четырех из них людей пытали, утверждает Монастырский.

Также он рассказал о выявлении коллаборантов. По его словам, в Херсонской области действуют 16 блокпостов, на которых людей проверяют на сотрудничество с оккупационными властями.

12 ноября в освобожденном от российских войск Херсоне возобновили работу областная военная администрация, полиция и Служба безопасности Украины. В городе начали работу около 200 полицейских, вокруг него выставили блокпосты.

Источник: Денис Монастырский

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