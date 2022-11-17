В Костомукше учительница посадила ученика спиной к доске из-за американского флага у него на кофте

В карельском городе Костомукша учительница велела одному из своих учеников сесть спиной к доске из-за американского флага, который был изображен спереди на его одежде.

Информация об этом появилась в одном из городских пабликов.

«Сегодня дочь рассказала еще один эпизод из жизни школы. На этот раз в лицее. Дело в том, что её одноклассник пришел на уроки в кофте с изображением флага США на груди. Учительница заставила сидеть его весь урок спиной к доске, дабы не видеть этот флаг. С женой даже немного поспорили. Я считаю, что это перебор со стороны преподавателя. Она говорит, что реакция должна была быть», — написал там некто Иннокентий Филин.

Позже в том же паблике появилась реакция отца мальчика. Он оказался возмущен действиями преподавателя.

«Мой сын пришел в лицей в кофте, на лицевой стороне изображены цифры, внутри которых изображение американского флага. Кофта была куплена задолго до начала проведения спецоперации на территории Украины, да и какая разница, когда она была приобретена. Я считаю, что поведение и действия преподавателя не адекватны в данной ситуации. Мой сын не проводил агитацию среди учеников лицея, не принес какую-то атрибутику, что противоречит патриотизму нашей страны, а пришел на учебу в кофте и преподаватель посчитала, что имеет право так поступать по отношению к моему сыну перед всем классом. Пусть тогда вводят единую форму одежды для лицеистов и тогда не будет вопросов», — написал Николай Куликов.

«Данный инцидент не останется без внимания, будут приняты все меры, чтобы этого больше этого не повторилось, пока на уровне беседы с директором лицея и преподавателем, а далее посмотрим!» — добавил он.

Источник: «Антибеседка» 1, 2

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