В Херсонской области российские военные били током и избивали резиновыми дубинками украинцев, которые отказывались сотрудничать — The New York Times

Сотрудник прокуратуры региона Андрей Коваленко рассказал The New York Times, что Украина собрала данные о более чем 800 задержанных в Херсонской области российскими военными за время оккупации.

По словам Коваленко, задерживались подозреваемые в партизанской деятельности, украинские госслужащие, которые отказались работать в оккупационной администрации, а также родственники украинских солдат.

Также он рассказал о самых распространенных видах пыток: удары током и избиения пластиковыми или резиновыми дубинками. Помимо прочего, российские силовики надевали задержанным на голову противогаз и сжимали дыхательный шланг.

Задержанных содержали в СИЗО в Херсоне и в подвалах обычных зданий. После того, как российские военные покинули город, некоторых людей отпустили, а других забрали с собой.

Ранее Hromadske сообщило, что во время отступления российская армия отпустила из СИЗО почти 500 заключенных, среди которых, в том числе, были те, кого задержали во время оккупации. По данным издания, некоторых из них российские военные во время отступления забрали с собой и направили в Крым.

Источник: The New York Times

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