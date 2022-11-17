У США заканчиваются боеприпасы и вооружения, которые они поставляют Украине — CNN

Запасы боеприпасов, которые соединенные Соединенные Штаты поставляют Украине в рамках военной помощи, существенно сократились. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в американском правительстве.

По данным телеканала, речь идет, в частности, о 155-мм артиллерийских снарядах, ракетах GMLRS, которые используют РСЗО HIMARS, переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger, переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, а также ракетах HARM.

По словам источников, пока США не удается ни наладить дополнительное производство упомянутых вооружений своими силами, ни запросить дополнительные объемы у союзников в Европе.

При этом в Вашингтоне подчеркивают, что помощь Украине ни при каких условиях не подвергнет риску безопасность самих Соединенных Штатов, а все поставки оцениваются с учетом их влияния на стратегические резервы США и их оборонные планы.

Как отмечает CNN, США впервые за много лет столкнулась с необходимостью наращивания производства вооружений и боеприпасов. «Это становится все труднее и труднее», — заявил CNN конгрессмен Майк Куигли, член комитета по разведке, комментируя поставки вооружений Украине.

«Мы думали, что эта война закончится через несколько дней, но сейчас могут пройти годы. В то время, когда глобальные цепочки поставок разрушаются, Западу будет очень трудно удовлетворять потребности на этом очень высоком уровне», — добавил он.

В то же время, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заверил CNN, что США будут продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». При этом, по его словам, никакие поставки оружия Украине не снизят обороноспособность Соединенных Штатов.

Источник: CNN

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