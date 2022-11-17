Родственницы мобилизованных объединились в «Совет матерей и жен». Они требуют начать переговоры с Украиной и вернуть их близких с фронта

Родственницы мобилизованных из Белгородской области объединились в «Совет матерей и жен», сообщила «Бумага».

14 ноября они приехали к штабу Западного военного округа в Санкт-Петербурге, чтобы передать военным свои требования. Женщины выступают за то, чтобы Россия начала переговоры с Украиной, отказалась от использования ядерного оружия, вывезла срочников из Белгородской области, а военное руководство разобралось в случаях незаконного призыва или отправки срочников в зону военных действий. Ни одну из родственниц — в том числе тех, кто вышел с пикетом — не задержали.

Организатор Совета Ольга Цуканова рассказала «Бумаге», что ее 20-летнего сына призвали на срочную службу в июне 2022 года. Затем его начали склонять к «добровольному подписанию контракта», несмотря на то, что он был против. По словам Цукановой, сейчас связи с сыном нет. Известно, что его начали готовить к отправке в Украину.

23 сентября Цуканова опубликовала во «ВКонтакте» обращение к матерям и женам срочников и мобилизованных, в котором призвала их объединиться, чтобы добиться реакции Минобороны и прокуратуры на нарушения в армии.

28 сентября общественное объединение «Общенародный союз возрождения России» объявило о создании «Всероссийского совета матерей» («Совет матерей и жен»), который возглавила Цуканова.

«Совет матерей и жен» предлагает создать в каждом российском городе советы матерей — органы общественного контроля, которые будут фиксировать нарушения, проверять, как готовят мобилизованных и насколько качественно их снабжают.

Источник: «Бумага»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.