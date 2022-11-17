«Решение суда не повлечет никаких правовых последствий». В России отреагировали на обвинительный вердикт суда в Гааге по делу о сбитом малайзийском боинге

Российский МИД раскритиковал решение суда в Гааге, который двух россиян и украинца, воевавших на стороне так называемой ДНР, виновными в сбитии пассажирского лайнера над Донбассом в июле 2014 года.

Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, суд Гааги «пренебрег принципами беспристрастного правосудия». В МИДе отметили, что нидерландский суд «не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета».

«Все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были попросту проигнорированы»,— говорится в заявлении министерства.

Там подчеркнули, что выводы Гаагского суда построены на показаниях анонимных свидетелей и материалах, переданных от СБУ, которая, как считают в российском МИДе, является в данном процессе заинтересованной стороной.

В заявлении отмечается, что ответственность за крушение пассажирского лайнера должна нести Украина, так как она не закрыла воздушной пространство над зоной боевых действий.

В МИДе России также заявили, что Гаагский суд находился «под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства».

Кроме того, в комментарии МИДа отмечается, что Россия не была одной из сторон процесса, однако «голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе».

Ранее сегодня Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета Boeing 777 и убийстве 298 пассажиров. Их заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Суд установил, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который был доставлен на территорию самопровозглашенной ДНР из России, а затем вернулся обратно.

Как заявил агентству ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Россия не выдаст Нидерландам своих граждан.

«Решение суда не повлечет никаких правовых последствий», — сказал Клишас.

Источник: МИД России, ТАСС

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