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ФСБ дополнила перечень несекретных сведений, за сбор которых могут признать «иноагентом»

22:12 • 17.11.2022

Федеральная служба безопасности дополнила список несекретных сведений, которые при получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны. 

Новый вариант перечня пополнился рядом новых пунктов. Так, туда добавлены сведения о маршрутах транспортировки и передвижения подразделений армии и органов безопасности, сведения о строящихся объектах войск и воинских формирований и сведения в отношении организаций, которые осуществляют перевозку оружия и боеприпасов.

В то же время из списка исключены данные о подготовке и заключении международных договоров, если речь идет о случаях исполнения должностных обязанностей сотрудниками госорганов в сфере международных отношений. При этом данные о самих договорах по-прежнему ограничены к передаче за границу.

Также из списка исключены  сведения об организации и обеспечении безопасности высших должностных лиц, если речь идет об исполнении служебных обязанностей, но в остальных случаях подобная информация все так же находится в списке.

Эти и другие данные, перечисленные в составленном ФСБ списке,  не считаются гостайной или секретной информацией, но, по мнению спецслужбы, могут быть использованы против государственной безопасности России, если попадут в руки иностранных государств и организаций.

Сбор сведений, попавших в этот список, может стать основанием для внесения гражданина в список «иноагентов». Всего список содержит 60 пунктов и занимает девять страниц,

Источник: Портал правовой информации

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