ФСБ дополнила перечень несекретных сведений, за сбор которых могут признать «иноагентом»

Федеральная служба безопасности дополнила список несекретных сведений, которые при получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны.

Новый вариант перечня пополнился рядом новых пунктов. Так, туда добавлены сведения о маршрутах транспортировки и передвижения подразделений армии и органов безопасности, сведения о строящихся объектах войск и воинских формирований и сведения в отношении организаций, которые осуществляют перевозку оружия и боеприпасов.

В то же время из списка исключены данные о подготовке и заключении международных договоров, если речь идет о случаях исполнения должностных обязанностей сотрудниками госорганов в сфере международных отношений. При этом данные о самих договорах по-прежнему ограничены к передаче за границу.

Также из списка исключены сведения об организации и обеспечении безопасности высших должностных лиц, если речь идет об исполнении служебных обязанностей, но в остальных случаях подобная информация все так же находится в списке.

Эти и другие данные, перечисленные в составленном ФСБ списке, не считаются гостайной или секретной информацией, но, по мнению спецслужбы, могут быть использованы против государственной безопасности России, если попадут в руки иностранных государств и организаций.

Сбор сведений, попавших в этот список, может стать основанием для внесения гражданина в список «иноагентов». Всего список содержит 60 пунктов и занимает девять страниц,

Источник: Портал правовой информации

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