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В Воронежской школе на уроке «Разговоры о важном» провели «День толерантности». Дети раскрашивали радужные флаги

20:05 • 16.11.2022

В школе в селе Бутырки Воронежской области на уроке «Разговоры о важном» провели «День толерантности», в рамках которого дети на уроке раскрашивали радужные флаги, отгадывая цвета по загадкам.

«Мир, дружба, добро, уважение — эти слова звучат на разных языках по-разному. Но когда мы их произносим, то понимаем, что они самые важные в нашей жизни», — написано в соцсетях школы в отчете о мероприятии.

Фото детей с флагами с «Дня толерантности» показали депутату Госдумы Александру Хинштейну. По словам депутата, «не факт, что учительница-пенсионерка понимала, чего распечатывала из интернета». При этом он попросил калужского губернатора Владислава Шапшу провести проверку, а сам предложил переименовать название урока.

Источник: МКОУ Бутырская ООШ Репьевского района Воронежской области, Александр Хинштейн

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