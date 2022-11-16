В Пензе контрактника приговорили к условному сроку за то, что он попытался выдать ожог в бане за боевое ранение

Пензенский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Александра Дорошенко к условному сроку за то, что тот пытался выдать перелом пальцев и ожог, который получил в бане, за боевые ранения. Таким образом военнослужащий рассчитывал получить компенсацию в размере трех миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Александра Дорошенко проходил военную службу по контракту с марта 2021 года. Он служил в должности водителя-заправщика в роте материально-технического обеспечения. Дорошенко доставлял из России в части, которые участвовали в боевых действиях в Украине, воду, топливо и продовольствие, но непосредственно в боях участвовал.

В марте Дорошенко узнал об указе президента, по которому военнослужащим, которые получили ранения или увечья на войне в Украине положена единовременная выплата в размере трех миллионов рублей.

Суд постановил, что Дорошенко, рассчитывая на вознаграждение, решил выдать перелом пальца правой руки, который он получил когда цеплял прицеп к КамАЗу уже во временном расположении части в России, и ожог правой голени, оставшийся после посещения бани, за боевые увечья.

Врачу Дорошенко сказал, что данные травмы — результат минно-взрывного ранения, которое он получил на территории Украины. Однако его сослуживцы подтвердили следователям, что ранение было придумано. Позже в этом признался и сам контрактник.

В итоге суд признал Дорошенко виновным по статье о покушении на мошенничество при получении выплат и приговорил его к двум годам лишения свободы. Однако реальный срок ему сразу заменили условным наказанием, поскольку контрактник рисковал своей жизнью, участвуя в войне, «характеризовался исключительно положительно и был отмечен ведомственной наградой».

Источник: «Коммерсантъ»

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