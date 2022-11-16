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В Киевской области женщина пришла на могилу к мужу. Там ее убило ракетой

14:00 • 16.11.2022

В Киевской области жительница села Плесецкое погибла в результате российского ракетного обстрела. Об этом сообщил глава местной Национальной полиции Андрей Небитов. 

По его словам, в этот день 69-летняя женщина отправилась на могилу своего покойного мужа. Прозвучавшая воздушная тревога застала ее на кладбище. После разрыва прилетевшей российской ракеты она погибла, получив смертельное осколочное ранение.

В связи с произошедшем Андрей Небитов выразил соболезнования родным и близким погибшей и назвал эту ситуацию еще одним примером того, почему во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. 

Источник: Андрей Небитов

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