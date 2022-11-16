В Испании прихожане пожаловались патриарху Кириллу на местного священника. Его обвинили в том, что тот не молится за российских военных и винит их в гибели мирных жителей в Украине

Прихожане храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде направили открытое письмо патриарху Кириллу, в котором пожаловались на «русофобскую деятельность» местного священника Андрея Кордочкина.

Они обвинили Кордочкина в том, что он демонстративно не молится за Россию и российских военных, которые воюют в Украине. При этом он молится за украинцев и пишет в социальных сетях, что российская сторона виновата в убийствах мирных жителей в Буче, Виннице, Харькове. Также, согласно обращению, священник называет Россию «фашистским государством» и ассоциирует литеру Z с зомби.

Прихожане храма также рассказали, что боятся раскола церкви, а также того, что священник своими действиями будет добиваться перехода храма в Украинскую православную церковь.

Андрей Кордочкин — священник Русской православной церкви, публицист и один из авторов письма священнослужителей против военных действий в Украине.

Источник: «Газета.ru»

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