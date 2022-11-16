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В Чечню отправили на «военно-патриотическое воспитание» подростков из аннексированных ЛНР и ДНР

20:51 • 16.11.2022

В Чечню привезли 200 подростков из разных регионов России, а также из аннексированных ДНР и ЛНР. С ними будут проводить профилактическую работу «в целях военно-патриотического воспитания», пообещал глава республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отметил, что детей, которые стоят на учете в правоохранительных органах, привезли в республику по федеральной программе «Подростки России».

В рамках пребывания запланирована «насыщенная программа» с посещением достопримечательностей, сообщил Кадыров. Так, приехавшие подростки, по его словам, уже посетили Российский университет спецназа и полигон с полосой препятствий. Кадыров пообещал в рамках программы организовать «посещение достопримечательных мест региона, участие в разного рода спортивных мероприятиях, мастер-классы и встречи с известными спортсменами региона».

Источник: Рамзан Кадыров

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