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Собянин предложил отправить выручку с празднования Нового года на войну или полностью отменить празднования в Москве

22:37 • 16.11.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителей столицы решить, как на фоне войны в Украине проводить Новый год. Соответствующий опрос опубликовали на сайте «Активный гражданин».

Жителям Москвы предложили три варианта: отметить Новый год, как раньше, но деньги с мероприятий отправить на поддержку войны; оставить украшения, но отменить все концерты — тогда деньги с других новогодних мероприятий тоже направят военным; либо вовсе не украшать город и отменить все празднования.

При этом сам Собянин поделился собственным мнением, что отменять праздник не стоит — лучше «развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов, <…> посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в оборонно-промышленном комплексе».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге не будут проводить новогодний концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительный прием в Таврическом дворце. По словам губернатора Александра Беглова, сэкономленные деньги пойдут на покупку дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.

Источник: Сергей Собянин

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