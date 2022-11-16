Палата депутатов Чехии объявила действующий российский режим «террористическим»

Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой нынешний российский режим назван «террористическим». Об этом сообщается на сайте парламента.

За принятие этого постановления проголосовали 129 из 156 депутатов, лишь 14 высказались против. Парламентарии, которые поддержали резолюцию, осудили российские атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, они отказались признать результаты референдумов о присоединении к России оккупированных украинских территорий. А также поддержали предложение создать международный уголовный трибунал для расследований военных преступлений, в которых обвиняют Россию.

Ранее Латвия и Эстония признали Россию страной-спонсором терроризма. А польский Сенат объявил российские власти террористическим режимом. Такую же резолюцию в отношении России признала и Парламентская ассамблея Совета Европы.

Источник: Палата депутатов Чешской Республики

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