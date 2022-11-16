«И наемничество, и хакинг». Российские неонацисты взломали сайт по сбору средств для ВСУ и подменили криптокошелек для пожертвований

Благотворительный фонд Happy New Life через свой сайт собирает средства на нужды ВСУ, беженцев и даже на случай «радиационного заражения Европы». Однако часть пожертвований в криптовалюте могла уходить на кошелек диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Об этом пишет «Медуза».

Как сообщает издание, фонд Happy New Life появился в июне этого года. По словам финансового директора организации Даниэля Овчаренко, чтобы у фонда «было хоть какое-то лицо», сделали «очень недорогой» сайт. На главной странице изображены украинские дети и военнослужащие, а рядом с призывом бороться с государством-террористом половину экрана занимает кнопка «Donate».

Однако финансовый аналитик Артем Иргебаев рассказал «Медузе», что криптокошелек, который указан на сайте украинского фонда, на самом деле принадлежит отряду русских неонацистов «Русич». Они воюют в Украине на стороне российской армии и известны своей жестокостью. Например, глава этого отряда Алексей Мильчаков фотографировался на фоне искалеченных тел украинских военных, а телеграм-канал «Русич» призывал пытать украинских военнопленных и убивать мирных жителей.

Владелец сайта Happy New Life Даниэль Овчаренко не смог объяснить как адрес кошелька «Русича» оказался на странице его фонда. По его словам, он почти не занимался сайтом и не сверял символы в адресе криптокошелька.

«Кошелек для нужд фонда я заводил на MetaMask — и он у меня вообще другой, разве что первые три символа совпадают [с кошельком „Русича“]», — сказал Овчаренко.

Вероятно сайт фонда взломали и просто подменили криптокошелек, предположил интернет-аналитик Иргебаев.

«Интернет-мошенники так регулярно делают, а „Русич“, как выясняется, это группа с обширными „талантами“ — и наемничество, и хакинг», — пояснил он.

Выяснилось, что отряд «Русич» распространяют вредоносные программы через торренты и видеоигры. Иргебаев считает, что скорее всего они это делают с помощью профессиональных киберпреступников.

По данным Иргебаева, через криптовалютные кошельки «Русича» постоянно проходят крупные суммы. Например, только прямыми переводами пришло больше 160 тысяч долларов. У отряда есть несколько кошельков в разных криптовалютах. Так, на биткоин-кошелек «Русича» пришло более 2,2 BTC — это около 47 тысяч долларов.

Источник: «Медуза»

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