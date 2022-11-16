«Да здравствует Путин». В Херсонской тюрьме российские военные пытали задержанных — The Washington Post 

Журналисты The Washington Post поговорили с жителями Херсона, которые рассказали о пытках и исчезновениях людей во время российской оккупации.

По словам местных жителей, задержанных украинцев российские военные держали в тюрьме для несовершеннолетних. В это неприметное трехэтажное здание постоянно привозили людей с мешками на головах. Некоторых из них, полуголых и часто серьезно раненых, спустя какое-то время просто выкидывали на улицу, других переводили в тюрьмы, например, в Крыму и об этих людях ничего не известно.

«Если на Земле и есть ад, то он был здесь», — так описал это место 48-летний местный житель Сергей.

Российские военные арестовывали херсонцев под разными предлогами. Некоторых обвинили в том, что они борцы за свободу. Других забирали за украинские татуировки, национальную одежду или за селфи рядом с российскими войсками. А некоторых просто за то, что осмелились сказать «Слава Украине».

«Они хватали всех, до кого могли добраться: партизан, активистов, кого угодно», — рассказала местная жительница Лариса.

Сколько всего человек были задержаны во время российской оккупации Херсона — неизвестно. По словам главы Херсонского областного совета Александра Самойленко, речь может идти о тысячах пленных, а Херсон может встать в один ряд с Бучей, Ирпенем и Изюмом, где были обнаружены свидетельства многочисленных преступлений российских солдат.

«В любой день в российских пыточных находились 600 человек. Многие люди пропали без вести. Это был кошмар», — сказал он.

Прихожанка местной церкви рассказала журналистам, что российские военные арестовали священника и отправили в его Крым. Арестовали также и мэра Херсона, о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

64-летнего Александра Кузьмина сутки держали в тюрьме для несовершеннолетних. По его словам, сотрудники ФСБ размозжили ему ногу за то, что он несколько лет назад воевал на Донбассе.

Кузьмин также рассказал, что в комнате под его камерой он слышал как люди кричали от боли. Также, по его словам, его сокамерника задержали за то, что молодой человек помогал местным жителям достать гривны вместо российских рублей. Его россияне пытали током, прикрепив провода к соскам и гениталиям.

Собеседники издания также отмечали, что российские войска регулярно разыскивали в городе мужчин с военным опытом и требовали, чтобы другие жители опознали их.

Люди, которые живут рядом с этой тюрьмой, рассказали журналистам, что заключенных там заставляли говорить «Да здравствует Путин» или «Да здравствует Россия», чтобы получить еду, а тех, кто отказывался, били током. Также они говорили о том, что пока из здания раздавались крики, россияне развлекались: они покупали в местных магазинах много алкоголя и привозили проституток.

«Мы так сильно хотели их убить, но нам приходилось улыбаться им, потому что мы знали, что одно неверное слово может привести нас туда», — сказал The Washington Post Сергей.

Еще один местный житель 68-летний Юрий рассказал, что его сын оказался сначала в херсонском изоляторе, где его избивали несколько дней, а теперь он содержится в плену в Крыму. Дело в том, что 38-летний Роман входил в состав местного отряда территориальной обороны и, когда российские военные вошли в Херсон, его отряд остался в городе и иногда выполнял задания. Но в начале августа Романа поймали, и теперь Юрий не знает, как сын может вернуться домой.

«У него нет ни документов, ни паспорта, ничего», — сказал он журналистам.

Также журналисты поговорили с заключенными, которые уже отбывали наказание в этой тюрьме до российской оккупации. По их словам, российские военные казнили тех, кого подозревали в партизанской деятельности.

«Один человек отказался встать на колени, поэтому его расстреляли. Они оставили его труп в камере на 24 часа», — рассказал худощавый 35-летний заключенный Андрей.

Другие очевидцы говорят, что некоторых задержанных уводили во двор, после чего раздавались выстрелы и этих людей больше никто не видел.

Источник: The Washington Post

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.