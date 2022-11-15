В Якутске журналиста оштрафовали за слово «фронт». Суд счел это «дискредитацией» армии

Якутский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей заместителя главного редактора издания «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова из-за комментария про акцию жительниц Якутска против мобилизации в эфире телеканала «Дождь». Об этом сообщается на сайте суда.

Так, 8 ноября судья Валентина Цыкунова признала Ефремова виновным в «дискредитации» российской армии. Таковой судья сочла использованное журналистом слово «фронт». По ее мнению, чтобы не дискредитировать армию журналисту следовало использовать термин «линия соприкосновения».

«В своем выступлении Ефремов Т.А. дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации, использовав слово "фронт" применительно к специальной операции. Слово "фронт" применимо к конфликту, обозначаемому словом "война"», — сказано в решении суда.

Таким образом, по мнению суда, Ефремов формировал мнение окружающих об участии российских военных не в «спецоперации», а в войне.

Источник: Якутский городской суд

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