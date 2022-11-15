В российских судах могут перестать оглашать приговоры полностью 

Судьям могут разрешить не оглашать полный текст приговора. Такие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предложил внести Верховный суд России, а Госдума на прошлой неделе одобрила их в первом чтении.

В законопроекте предлагается «изменить правила оглашения приговора или иного решения, вынесенного по результатам судебного разбирательства, предусмотрев оглашение только вводной и резолютивной их части».

Если поправки примут, то полный текст приговора будет вручаться сразу после оглашения лично подсудимому, защитнику, обвинителю и другим участникам процесса. Согласно действующему законодательству, копии полного текста приговора вручаются сторонам в течение пяти суток после оглашения приговора.

В документе также предлагается увеличить сроки подачи апелляционных жалоб с 10 до 15 дней.

Как пишет Русская служба Би-би-си, эти поправки были внесены еще в 2017 году. Тогда их раскритиковали, а законопроект заморозили на пять лет.

Источник: ТАСС, Русская служба Би-би-си

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