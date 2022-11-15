В ООН заявили о систематических пытках украинских военных в российском плену

Управление Верховного комиссариата ООН по правам человека выпустило доклад, посвященный условиям содержания военнопленных в ходе войны в Украине.

При подготовке доклада сотрудники ООН опросили 159 украинцев, побывавших в российском плену, и 175 россиян, вернувшихся из украинского плена. Как выяснилось, пыткам в плену подвергались и те и другие, но лишь в российском плену эти пытки были систематическими.

Подавляющее большинство украинцев, побывавших в российском плену, рассказывали о пытках и жестоком обращении, а также нехватке еды и воды. 20 женщин рассказали о пытках электрическим током и угрозах сексуализированного насилия. По их словам, их заставляли раздеваться и ходить из одной комнаты в другую, а при поступлении подвергали интимному досмотру в присутствии охранников-мужчин.

Кроме того, в докладе содержатся свидетельства украинских военных, которых содержали в исправительной колонии в Еленовке на территории аннексированной ДНР, о пытках электрическим током.

Один из мужчин рассказал, что к его гениталиям прикрепляли провода и били током: «Они просто развлекались и не интересовались моими ответами на их вопросы».

Другой украинец рассказал о ходе своего допроса в Донецке. «Я внезапно превратился из свидетеля в подозреваемого, а затем в подсудимого. В какой-то момент он [следователь] спросил меня: "Кто стрелял по гражданским домам в Мариуполе?" Я ответил: "Русские". Затем он сказал: "Вы думаете не в том направлении". Тут же в комнату ворвались двое мужчин в масках, потащили меня в туалет и начали избивать», — сообщил он авторам доклада.

Как следует из показаний бывших военнопленных, распространенными формами пыток российской стороной оказались избиения, угрозы оружием и травля собаками. По их словам, пытки в некоторых местах интернирования были систематическими — особенно в самом начале, во время так называемой «приемки».

Российские военнопленные также жаловались на физическое насилие после сдачи в плен. В основном во время первых допросов. По словам одного из россиян, захватившие его украинские военнослужащие всю ночь не давали ему спать: пинали и били по голове. Другие российские пленные говорили об избиениях сотрудниками СБУ перед допросами и непосредственно во время них.

Кроме того, россияне жаловались на унижения в плену, так некоторые рассказывали о том, что их голыми со связанными руками запихивали в микроавтобусы и грузовики. При этом происходящее снимали на видео и затем выкладывали в сеть.

Как сообщают авторы доклада, украинская сторона заверила их в том, что случаи злоупотреблений, пыток и внесудебных казней пленных расследуются компетентными украинскими ведомствами. В то же время, в докладе отмечается, что прогресса в этих расследованиях пока нет.

В октябре комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала первый доклад, в котором анализировались военные преступления, совершенные в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях в феврале и марте. Как следовало из документа, ответственность за подавляющее большинство задокументированных преступлений лежит на российских военных.

Источники: «Агентство.Новости»

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