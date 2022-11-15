СБУ возбудила уголовное дело из-за песни о «Матушке-Руси» в Киево-Печерской Лавре

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело об оправдании военной агрессии России из-за песни о «пробуждении Матушки-Руси», исполненной в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным спецслужбы, 12 ноября священник Православной Церкви Украины Емельян опубликовал видео. На кадрах люди, находясь в храме Киево-Печерской Лавры, поют песню со словами «Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается Матушка-Русь».

В СБУ настаивают, что подобный инцидент не должен остаться без ответа со стороны украинских властей. «Те, кто в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, ждет „пробуждения Матушки-Руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

В свою очередь, в Киево-Печерской Лавре уже заявили, что исполнение песни с таким текстом было инициативой прихожан, а священник был занят и не слышал, что именно поют люди. Тем не менее, выложившему видео священнослужителю уже запретили служить литургию в храме, а в ближайшее время Духовный собор Лавры соберется для обсуждения ситуации.

Источник: Служба безопасности Украины

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