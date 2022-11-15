Россия снова массированно обстреливает Украину. В Киеве ракеты упали на жилые дома. Есть погибшие

Российские военные нанесли новый ракетный удар по Киеву. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии», - написал Кличко в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил, что спасатели обнаружили тело погибшего под обломками одной из пострадавших от российского обстрела многоэтажек.

В свою очередь, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал видео горящего жилого дома в Киеве.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из сбитых над украинской столицей ракет была нацелена на объект критической инфраструктуры. Ее обломки упали на жилые дома на бульваре Дружбы народов в Печерском районе Киева.

Также украинские СМИ публикуют многочисленные сообщения о пролетающих российских ракетах и взрывах в целом ряде регионов страны, в частности, в Тернопольской, Житомирской, Винницкой, Черновецкой и Николаевской областях.

Вскоре появилась информация об отключениях электричества в разных украинских регионах.

Так, результате попадания ракеты в объект энергетической инфраструктуры полностью обесточен Житомир.Также сообщается о том, что частично без света остались города Хмельницкий, Ровно, Харьков и Львов

Кроме того, приходят сообщения о начавшихся отключениях электричества в Одессе, Полтаве, Луцке и Сумской области.

Также без света осталась половина киевлян, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Обновлено 18:15. Изменен заголовок, добавлена информация о погибшем и отключениях электричества.

Источники: Виталий Кличко, Кирилл Тимошенко

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