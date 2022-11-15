На саммите G20 Владимир Зеленский назвал условия мира с Россией 

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам саммита G20 назвал условия для заключения мира с Россией и предложил обмен пленными по формуле «всех на всех».

В своей речи Зеленский призвал другие страны не требовать от Киева пойти на «компромиссы с совестью».

«Украине нельзя предлагать идти на компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью», — сказал он.

По словам Зеленского, Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности. Также украинский лидер исключил возвращение к минским договоренностям, которые были заключены в 2014–2015 годах.

«Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. После осуществления всех антивоенных мероприятий документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами... Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней», — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский призвал провести обмен пленными по формуле «всех на всех», в том числе, с учетом так называемых «перемещенных лиц» — это мирные жители, которые были вывезены на территорию России.

«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — "всех на всех"», — подчеркнул украинский президент.

Также Зеленский поддержал необходимость согласовать «потолок цен» на российские энергетические ресурсы.

Источник: Владимир Зеленский

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