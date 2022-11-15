«Чо ты мне сделаешь?!» В Подмосковье суд арестовал мобилизованного, который толкнул и обматерил офицера

Одинцовский гарнизонный военный суд отправил на два месяца в СИЗО мобилизованного Александра Лешкова, который толкнул и обматерил офицера в ходе спора в подмосковном учебном центре «Патриот».

Как сообщил адвокат Лешкова Анри Цискаришвили, его подзащитного подозревают в насилии в отношении вышестоящего военнослужащего в период мобилизации (часть 3 статьи 334 УК) и его оскорблении (часть 2 статьи 336 УК). По этим обвинениям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

13 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео спора между мобилизованными и офицерами в подмосковном парке «Патриот». За мобилизованных высказывался в основном Лешков, командование представлял неназванный офицер.

В ходе разговора на повышенных тонах, Лешков обвинял командование в саботировании приказов Верховного главнокомандующего, снабжении военнослужащих обмундированием ненадлежащего качества, отсутствии медицинской помощи, а также имитации боевой подготовки.

«Один раз мы были на полигоне для стрелков, все остальное время мы на танковом полигоне занимаемся дрочью», — сказал Лешков в ходе спора с офицером.

В какой-то момент Лешков обратил внимание, что офицер стоит, засунув руки в карманы. Мобилизованный счел это знаком неуважения и, затянувшись сигаретой, выдохнул дым в лицо офицеру.

В ответ тот толкнул мобилизованного, после чего немедленно получил ответный толчок и порцию матерных оскорблений и угроз.

Источник: «Правозащита»

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