Жителя Мариуполя, который до войны служил в армии, обвинили в экстремизме. Адвокат говорит, что его пытали, чтобы добиться признания

16 июня жителя Мариуполя Дмитрия Лисовца, который пытался выехать из оккупированного города в Россию, обвинили в участии в вооруженном и экстремистском формировании (часть 2 статьи 208 УК и часть 2 статьи 282.2 УК), а также в обучении в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК). Теперь адвокат Лисовца Григорий Крещенецкий пытается добиться прекращения уголовного преследования.

Крещенецкий рассказал «Холоду», что в постановлении о возбуждении дела следователь назвал Лисовца «приверженцем идеологии радикального украинского национализма и русофобии». Адвокат также сообщил, что в СИЗО его подзащитного пытали, чтобы добиться признания.

В 2016 году Лисовец служил в Украинской добровольческой армии. Он пошел туда, чтобы защищать Мариуполь, где жил с родителями, и уже в 2017 году добровольно ее покинул. С 2020 по 2021 год он контракту служил в ВСУ, а в феврале 2022 года, когда началась война, вовсе нигде не работал.

Согласно ходатайству о прекращении уголовного дела, которое Крещенецкий подал в УФСБ по Ростовской области (документ есть у «Холода»), 2 апреля Лисовец попытался уехать из оккупированного Мариуполя через границу с Россией — на тот момент это была единственная возможность покинуть город. Он принял такое решение, потому что «опасался за свою безопасность из-за военного прошлого».

После долгого допроса на пограничном посту его не отпустили: сначала Лисовца арестовали на пять суток якобы из-за неповиновения сотрудникам полиции, а затем два месяца держали под арестом без предъявления обвинений.

В разговоре с «Холодом» Крещенецкий рассказал, что следствию не удалось доказать вину Лисовца. По его словам, Украинская добровольческая армия не связана с националистическими организациями, запрещенными в России или признанными террористическими. Более того, Крещенецкий отмечает, что во время службы Лисовец участвовал только в карауле, а не в боевых действиях. Адвокат также напоминает: в статье об участии в вооруженном формировании отмечается, что человек, добровольно прекративший участие в незаконном вооруженном формировании и сдавший оружие, освобождается от уголовной ответственности. Теперь Крещенецкий планирует получить документ, подтверждающий, что Лисовец вышел из добровольческой армии по своей инициативе, и предоставить его в суде.

Крещенецкий считает, что, вероятнее всего, его ходатайство отклонят, а суд над Лисовцом проведут в декабре. Он говорит, что это «выдуманное» дело: его подзащитного обвиняют несправедливо, потому что тот патриот и «считает украинский язык родным».

Источник: «Холод», Every Human Being

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