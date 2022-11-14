«Враг Бога». Суд в Иране вынес первый смертный приговор участнику многомесячных протестов в стране

Суд в Иране вынес смертный приговор участнику протестов по имени Саман Сейди. Его признали виновным в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка, сговоре в целях совершения преступления против национальной безопасности и использовании огнестрельного оружия. Подсудимого также объявили «врагом Бога».

Еще четверых участников протестов приговорили к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет по обвинениям в «сговоре с целью совершения преступлений против нацбезопасности и нарушении общественного порядка».

Масштабные протесты в Иране начались в сентябре после задержания полицией нравов 22-летней курдской студентки Махсы Амини за «неправильно надетый» хиджаб. После задержания девушка в состоянии комы попала в больницу, а спустя три дня умерла, не приходя в сознание.

По официальной версии, у девушки случился инсульт. Однако родственники погибшей настаивают, что у нее не было проблем со здоровьем, а причиной смерти стало избиение в полицейском участке.

Когда информация о смерти студентки распространилась в сети, акции протеста начались во многих иранских городах. Их главной движущей силой стали молодые женщины, многие из которых стали демонстративно снимать и сжигать свои хиджабы, что по иранским законам является преступлением.

В ходе жесткого подавления протестов иранские силовики забили до смерти школьницу, которая отказалась спеть патриотическую песню, прославляющую духовное руководство страны. После этого акции протеста и стычки с правоохранителями возобновились с новой силой.

По данным на 7 ноября, в результате столкновений с полицией погибли как минимум 304 человека. Задержано, по разным данным, от тысячи до 14 тысяч человек.

Парламент страны выпустил обращение, призвав не проявлять снисхождения к протестующим.

Источник: Mizan Online

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