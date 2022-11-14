Война и мобилизация в России подстегнули спрос на частные бункеры

После начала войны в Украине и объявления в России мобилизации спрос на частные бомбоубежища вырос в разы. Об этом пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на компании, которые занимаются таким строительством.

Так, после 21 сентября число заявок на сайтах, которые предлагают построить бункеры, увеличилось в несколько раз. При этом, по словам участников рынка, некоторые клиенты хотели приобрести бомбоубежище немедленно.

«Число запросов у нас на сайте увеличилось на 430%. Хотя далеко не все из заявок дошли до реализации, но повышенный интерес был. Такого не наблюдалось даже после начала СВО. Нам звонили люди и говорили, что им прямо завтра нужен бункер на девять человек. Что в принципе невозможно было реализовать за такой короткий срок, на строительство в среднем надо два-три месяца», — говорит основатель проекта BunkerHouse Никита Малежик.

Бункер — это железобетонная коробка, начиненная различными системами. Необходимый минимум — защищенная вентиляция и автономная система электрификации. Бункер можно оборудовать системами регенерации воздуха и распознавания лиц, а также установить там, например, «умный дом».

Минимальные цены на бомбоубежища начинаются от миллиона рублей. За эти деньги можно построить бетонную коробку с гидро- и ​​теплоизоляцией. Не автономный бункер площадью три на пять метров, который можно оборудовать как винотеку или спортзал, обойдется примерно в три с половиной миллиона рублей.

Цены на четырехместное автономное бомбоубежище начинаются минимум с пяти миллионов рублей. А самый дорогой бункер может стоить десятки миллионов.

Источник: «РБК-Недвижимость»

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