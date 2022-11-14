В Украине погиб гражданин Замбии, который сидел в российской тюрьме

В Министерстве иностранных дел Замбии сообщили, что на войне в Украине погиб гражданин этой страны, который ранее отбывал тюремный срок в одной из тюрем на окраинах Москвы.

По данным ведомства, речь идет о 23-летнем студенте Лемехани Натане Ньиренды, который погиб «на поле боля» в Украине 22 сентября. Его тело находится в Ростове и скоро отправят в Замбию.

В МИД Замбии не уточнили, за что именно его осудили. При этом в ведомстве рассказали, что в апреле 2020 года ему дали девять с половиной лет колонии. До этого Ньиренда изучал проектирование ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ).

МИД также сообщили, что не знают, как замбийского гражданина, который находился в тюрьме, завербовали на войну в Украину. Ведомство потребовало, чтобы российские власти как можно скорее предоставили информацию об этой ситуации.

Источник: Русская служба Би-би-си

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