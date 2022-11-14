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В результате теракта в Стамбуле погибли шесть и был ранен 81 человек. Подозреваемый задержан

09:49 • 14.11.2022

Власти Турции сообщили о задержании подозреваемого в совершении теракта 13 ноября в центре Стамбула. Об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«Ранее был задержан 21 человек. Человек, который заложил бомбу, был взят под стражу <…> В ближайшее время тем, кто причинил нам эту боль, мы воздадим болью в разы большей», — сказал он.

По версии турецких правоохранителей, за взрывом могли стоять организации курдских сепаратистов, в частности, Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые признаны в Турции террористическими.

Как сообщил Сойлу, жертвами взрыва, который произошел днем 13 ноября на туристической улице Истикляль в центре турецкой столицы, стали шесть человек. Ранения получил 81 человек, из них 50 после оказания медицинской помощи были отпущены домой, остальные пострадавшие госпитализированы.

Источник: TRT Haber

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