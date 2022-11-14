Украинские военные лишили аккредитации несколько западных журналистов за нарушение правил работы в зоне военных действий

В Генштабе ВСУ сообщили о лишении аккредитации нескольких журналистов иностранных СМИ.

«Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий. Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженных сил Украины № 73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования», — говорится в заявлении ведомства на официальной странице в фейсбуке.

Там не уточняется о каких именно журналистах и изданиях идет речь. В то же время, как сообщает «Детектор медиа», ссылаясь на собственные источники, аккредитаций лишились как минимум шестеро сотрудников телеканалов CNN и Sky News, которые вышли в эфир из покинутого российскими войсками Херсона.

Кроме западных журналистов, там работали съемочные группы «Суспільне» и Hromadske, также включение из Херсона транслировали в эфире канала «Рада».

Источники: Генштаб ВСУ, «Детектор медиа»

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