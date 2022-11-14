Танкист, воевавший на стороне России, приговорен украинским судом к 12 годам колонии за обстрел жилых домов в Мариуполе

В Украине суд приговорил танкиста, воевавшего на стороне России,к 12 годам лишения свободы за обстрел жилых многоэтажек в Мариуполе. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным ведомства, «боевик террористической организации „ДНР“ по прозвищу „Фил“», имя которого не раскрывается, в качестве оператора-наводчика танка Т72 сделал не менее 20 выстрелов по жилым домам в Мариуполе.

Суд признал его виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и государственной измене.

«Фил» был задержан в конце апреля после того, как его танк был подбит, а его самого раненого взяли в плен солдаты ВСУ. Как утверждает СБУ, мужчина воевал на стороне сепаратистов на Донбассе с 2014 года, а в начале полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил России.

Ранее в Украине были осуждены по меньшей мере двое российских военнослужащих. Первым из них стал Вадим Шишимарин. Его украинский суд приговорил к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумах. Позже пожизненное заключение было заменено на 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в начале сентября суд в Черниговской области приговорил командира танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии России к восьми с половиной годам лишения свободы по делу о нарушении законов и обычаев войны.

Как утверждало обвинение, танкист «участвовал в полномасштабном вторжении вооруженных сил РФ и 24 февраля 2022 пересек государственную границу Украины с территории Республики Беларусь».

Источник: Служба безопасности Украины

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