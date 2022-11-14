Ресторан на Рублевке удалил фотографии генерала Суровикина, который отмечал там Новый год 

С сайта ресторана «Подмосковные вечера», который расположен на Рублево-Успенском шоссе, удалили фотографии командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина, которые были сделаны на вечеринке в честь празднования нового 2022 года. Тогда генерал с семьей отмечал там Новый год в компании пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и главы RT Маргариты Симоньян.

«Удалены и фотографии Суровикиных с новогодней вечеринки. “МО” успел сохранить кадры, когда они еще не были удалены с сайта ресторана. На снимках видно, что Суровикины отмечали Новый год за богато обставленным праздничным столом. Судя по фото, семья генерала близка к бывшему послу в Беларуси Михаилу Бабичу», — пишет телеграм-канал «Можем объяснить», журналисты которого первыми обратили на это внимание.

Судя по фотографиям, которые все же сохранились в сети, на этой же новогодней вечеринке была руководитель пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян с мужем Тиграном Кеосаяном. А также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка.

Интерьеры заведения обустроены в духе подражания дворянской усадебной жизни. А название пишется с использованием букв «V», которые стали одним из символов российского вторжения в Украину: «Подмоскоvные vечера». Кроме того, ресторан располагается недалеко от элитного поселка ParkVille, где находится дом, которым владела семья Суровикина.

После того, как Суровикина назначили командующим российской группировкой войск в Украине, из открытых источников начали пропадать данные об имуществе генерала и членов его семьи. Например, Росреестр скрыл информацию о принадлежащей ему недвижимости.

Владельцем таунхауса в Новой Москве и двух квартир, которые, как утверждается, принадлежат Суровикину, сначала числилась «Российская Федерация», а потом эти сведения и вовсе пропали из базы. ФНС также удалила сведения и о жене Суровикина, которая владела долями минимум в двух фирмах.

Источник: «Можем объяснить»

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