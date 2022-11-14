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Пенсионерка попала в больницу после того, как увидела связанные для солдат носки на рынке 

19:03 • 14.11.2022

В Орле пожилая женщина попала в больницу с приступом высокого давления. Позже выяснилось, что ей стало плохо после визита на Южный рынок города. Там, на одном из прилавков она увидела носки, которые собственноручно связала для российских солдат, воюющих в Украине. 

По словам пенсионерки, связанные ей теплые носки она безвозмездно передала в пункт приема гуманитарной помощи для армии России, который находится на территории Южного рынка.

Об этом в своих соцсетях написал фельдшер Дмитрий Серегин, чьи коллеги оказывали медицинскую помощь женщине. 

«И сколько таких, разного калибра "людей" сейчас продают гуманитарку, собранную всем миром?» — задается вопросом Серегин. 

Фельдшер также рассказал, что после публикации с ним связалась сотрудница мэрии Орла и в «достаточно хамской манере» потребовала личные данные пенсионерки.

Источник: Дмитрий Серегин

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