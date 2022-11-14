Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у документального фильма о голоде в Поволжье в 1920-х годах

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», повествующего о голоде в советском Поволжье в 1921-1923-м годах. Об этом сообщили создатели картины — Александр Архангельский и Максим Курников.

По их словам, министерство культуры обнаружило в их фильме «сведения, распространение которых запрещено законодательством РФ». При этом в ведомстве не уточнили, о чем именно идет речь.

«Каким же законодательством запрещено рассказывать о том, что в 1921-23-х годах был голод? Что погибли более пяти миллионов человек? Что мир (далеко не весь, кстати) переступил через идеологию и проявил солидарность со страдающими жителями России? И благодаря этому было спасено более десяти миллионов? Это предательство собственной истории, предательство семейной памяти», — прокомментировал это решение властей Архангельский.

В свою очередь, Курников напомнил, что ранее показы их фильма уже отменялись «по техническим причинам». Нынешнее решение Минкульта, по мнению Курникова, «объясняет природу этих технических причин».

В то же время, Архангельский отметил, что отзыв прокатного удостоверения не означает запрет на показ фильма. Однако без него закон позволяет лишь демонстрацию «исключительно в культурно-просветительских целях» в музеях, выставочных залах или образовательных учреждениях, либо продавать в онлайн-кинотеатрах.

«И вот теперь фильм, который и снимался для показа в кинотеатрах, в российские кинотеатры не попадет», — заключил Курников.

Фильм «Голод» Курников и Архангельский сняли вместе с продюсером Татьяной Сорокиной на средства, собранные в интернете. Пользователи пожертвовали на съемки более пяти миллионов рублей.

Источники: Александр Архангельский, Максим Курников

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