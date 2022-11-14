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Генассамблея ООН решила, что Россия должна выплатить Украине репарации

21:55 • 14.11.2022

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия будет привлечена к ответственности за войну в Украине. В частности, российские власти должны будет выплатить репарации в пользу Украины. При этом резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер.

Из 181 участника «за» проголосовали 94 государства. Против выступили 14 стран, среди которых Россия, Китай, Беларусь, КНДР, Иран и Сирия. Воздержались 73 страны.

«Когда эта незаконная и аморальная война закончится, перед Украиной встанет монументальная задача восстановления всего, что было разрушено Россией во время ее вторжения», — прокомментировал решение Ассамблеи постоянный представитель Австралии при ООН Митч Файфилд.

Источник: ТАСС

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