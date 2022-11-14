ЦИК опубликовал госзакупки на внедрение ГАС «Выборы» на аннексированных украинских территориях. В том числе в Херсоне, откуда российская армия ушла на прошлой неделе

«Тайга.инфо» обратила внимание, что ЦИК РФ анонсировал госзакупки по развертыванию ГАС «Выборы» в аннексированных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые ранее присоединили к России.

В документации сказано, что целью одной из закупок является подготовка руководителей информационных ЦИК, системных администраторов избирательных комиссий и системных администраторов ТИК. Также, согласно закупке, всего планируется подготовить 163 человека. Обучение должно пройти в феврале-марте 2023 года, а подготовка ТИКов — в марте-мае.

Кроме того, ЦИК объявил запрос цен «на рабочие проекты по развертыванию комплексов средств автоматизации избирательных комиссий» ГАС «Выборы». Из документации следует, что на каждой из четырех аннексированных территорий должны были разместить оборудования для системы.

Обе закупки представляют собой запросы цен, сами конкурсы на поставщиков планируют провести 1 декабря.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в освобожденный Херсон: «Это территория Российской Федерации».

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал отвести российских военных с правого берега Днепра на левый и оставить Херсон.

Источник: «Тайга.инфо»