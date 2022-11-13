Поддержать
Новости

Путин поручил демобилизовать студентов из аннексированных ЛДНР

16:23 • 13.11.2022

Президент России Владимир Путин распорядился демобилизовать студентов, призванных в войска самопровозглашенных ЛНР и ДНР, еще до их «включения» в состав Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов», — сказал Песков.

До сих пор из самопровозглашенных республик востока Украины неоднократно приходили сообщения о принудительной мобилизации студентов и даже школьников.

Недавно «Холод» писал об истории школьника из аннексированной ДНР Никиты Гладких, мобилизованного прямо со школьной скамьи еще в марте. Его матери сообщили, что юношу отправляют пройти курс молодого бойца на три-четыре дня, а вместо этого его отправили под Херсон. 

Там Гладких прежде, чем его мать добилась его возвращения, провел восемь месяцев и даже получил аттестат о школьном образовании. Причем в министерстве образования аннексированной ДНР утверждали, что школьник вплоть до 6 июля проходил дистанционное обучение.

Источник: «Интерфакс»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»