Президент России Владимир Путин распорядился демобилизовать студентов, призванных в войска самопровозглашенных ЛНР и ДНР, еще до их «включения» в состав Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов», — сказал Песков.

До сих пор из самопровозглашенных республик востока Украины неоднократно приходили сообщения о принудительной мобилизации студентов и даже школьников.

Недавно «Холод» писал об истории школьника из аннексированной ДНР Никиты Гладких, мобилизованного прямо со школьной скамьи еще в марте. Его матери сообщили, что юношу отправляют пройти курс молодого бойца на три-четыре дня, а вместо этого его отправили под Херсон.

Там Гладких прежде, чем его мать добилась его возвращения, провел восемь месяцев и даже получил аттестат о школьном образовании. Причем в министерстве образования аннексированной ДНР утверждали, что школьник вплоть до 6 июля проходил дистанционное обучение.

Источник: «Интерфакс»

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