Минюст начнет публиковать личные данные «иноагентов»

С 1 декабря Минюст начнет публиковать личные данные граждан, признанных «иноагентами». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Публичными станут не только ФИО «иноагентов», но и их ИНН и СНИЛС.

Кроме того, как писала SOTA, Минюст предлагал публиковать также сведения о документе, удостоверяющем личность, и данные об адресе проживания «иноагентов».

С 1 декабря вступят в силу поправки в законодательство об «иноагентах». Существующие сейчас три реестра объединят в один, а также введут новый реестр «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами». В него предполагается вносить всех, кто, по мнению властей, «попал под иностранное влияние».

Источник: SOTA

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