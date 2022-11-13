Главу Красного Бора избили трубой после анонса акции «Za победу»

В пятницу вечером неизвестный напал на главу поселения Красный Бор в Ленинградской области Александра Канцерева. Он госпитализирован.

Избиение Канцерева попало на видео. На кадрах видно, как человек в черном плаще пробирается на участок главы Красного Бора и несколько раз бьет Канцерева продолговатым предметом, похожим на трубу. А после этого сбегает через забор.

57-летний Канцерев попал в реанимацию с переломами теменной кости и скулы, а также отеком головного мозга и ушибом грудной клетки. Возбуждено уголовное дело, но нападавшего пока не нашли.

Издание 47news пишет, что за домом главы поселения следили. По словам соседей Канцерева, они «несколько раз видели рядом с участком подозрительную фигуру». Кроме того, в ноябре прошлого года на участке Канцерева был пожар. Местные СМИ писали, что кто -то пытался сжечь дом чиновника, подперев входную дверь.

А «Медиазона» обратила внимание на то, что за несколько часов до избиения Канцерева, местная администрация опубликовала анонс акции и выставки в поддержку войны в Украине. На ней, как сообщается, будут представлены «трофеи взятые в ходе боев в ЛДНР».

Источники: «Медиазона», 47news

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