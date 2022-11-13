100 тысяч россиян, уехавших с начала года в Грузию, остались там жить

Около 100 тысяч россиян, въехавших в Грузию, остались там жить. Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«600 тысяч россиян потом уехали, вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны. Примерно 100 тысяч человек остались», — пояснила Зурабишвили.

Судя по всему, речь идет о россиянах, въехавших в Грузию с начала года. Так, в начале октября грузинское МВД опубликовало данные, согласно которым из общего числа россиян, въехавших в страну с января по сентябрь 2022, остались в ней жить чуть более 112 тысяч.

В то же время, в ЕС за период с января по сентябрь 2022 года выехали более полутора миллионов россиян. По данным агентства Европейского союза по безопасности внешних границ, в январе—сентябре на территорию ЕС через сухопутные границы с Россией и соседними с ней странами въехали 1,57 миллиона россиян.

Больше всего российских граждан — 308,7 тысячи — выехали в традиционном для летних отпусков августе. Вторым по количеству уехавших в Европу граждан стал сентябрь. В этом месяце в ЕС отправились 263,7 тысячи россиян.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. Как заявил тогда министр обороны Сергей Шойгу, призвать планировалось 300 тысяч человек.

28 октября он же доложил президенту о выполнении поставленных задач и завершении мобилизационных мероприятий. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что мобилизация окончена и отдельного президентского указа о ее окончании не требуется.

В то же время, из различных российских регионов продолжают приходить сообщения о выдаче повесток даже после официальных заявлений о завершении мобилизации.

Источник: РБК 1, 2

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