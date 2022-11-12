«Я поставлю свечи за победу Украины и удалюсь из вашего храма». Священник написал донос на прихожанина из-за его антивоенной позиции

В Иркутской области настоятель православного храма Сергей Кандыбин донес в ФСБ на экс-депутата от КПРФ Сергея Угляницу за то, что тот в личной беседе со священником назвал войну с Украиной захватнической. Также по словам настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери, бывший депутат якобы поставил свечку за победу ВСУ, пишет «Медиазона».

12 октября на экс-депутата от КПРФ и бывшего предпринимателя Сергея Угляницу составили два административных протокола. Его обвинили в возбуждении ненависти к военным, полицейским и представителям власти в «Одноклассниках» и «к широкому кругу лиц и представителям власти, точнее к президенту Владимиру Путину» в инстаграме.

Кроме публикаций Угляницы в материалах дела была расшифровка опроса Сергея Кандыбина, настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери из поселка Тельма. Священник рассказал следователям ФСБ, что в начале апреля Угляница подошел и начал обсуждать проповедь, которую он ранее провел в поддержку войны в Украине.

«Мои попытки успокоить его и привести к диалогу не увенчались успехом, были восприняты в штыки. В дальнейшем он продолжил говорить о своем желании увидеть скорейшее контрнаступление украинских войск на территории России до победного конца, до захвата Москвы. Наш с ним разговор зашел в тупик, и мужчина сказал мне следующее: "Я поставлю свечи за победу Украины и удалюсь из вашего храма"», — приводит слова настоятеля «Медиазона».

Сергей Угляница не отрицает разговор с отцом Сергием, но отмечает, что воспринимал его как исповедь. Также он утверждает, что не говорил настоятелю, за что именно поставил свечку.

«Я не говорил ему, что я ставлю свечку за ВСУ, а спросил: "А что вы, святые отцы, будете делать, если ВСУ проведут парад на Красной площади, займут Москву, Кремль? Что дальше будет с вами, если вы открыто поддерживаете насилие? Вы не понимаете, на что вас толкают? Вас не будет в Русской православной церкви в итоге". И свечку я за это не ставил. Ставил за упокой души всех погибших на этой войне», — объяснил бывший депутат.

2 ноября дело против Угляницы суд переквалифицировал на статью о публичной «дискредитации» армии и прекратил за истечением срока давности.

Источник: «Медиазона»

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