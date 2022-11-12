В России выросли продажи фильмов и музыки на DVD-дисках

В России на фоне ухода западных онлайн-сервисов вырос интерес к фильмам и музыке на DVD и Blu-ray дисках. Об этом пишет РБК со ссылкой на ритейлеров.

Так, у «М.Видео-Эльдорадо» с марта по сентябрь более чем в два раза относительно прошлого года выросли продажи фильмов и музыки на DVD и Blu-ray дисках, а в компании Ozon отчитались, что за этот же период у них купили на 40% больше DVD-плееров.

По данным Ozon, DVD-диски пользуются у россиян большей популярностью. Их покупают в три раза чаще, чем Blu-ray.

В «М.Видео-Эльдорадо» считают, что спрос на диски подтолкнули ограничения со стороны зарубежных стриминговых сервисов, например, Netflix и Amazon Prime Video, которые ушли из России после начала войны в Украине.

Кроме того, по словам главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, без громких премьер в офлайн-кинотеатрах и на стриминговых площадках у аудитории все равно остается желание развлекаться. Он считает, что таким образом многие также стремятся «отвлечься от политической повестки».

Источник: РБК

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