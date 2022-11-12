В России вновь отменили премьеру фильма «Мы» по роману Замятина

В России отменили премьеру экранизации антиутопии «Мы» Евгения Замятина, которая должна была состояться 1 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя прокатчика «Централ Партнершип».

Изначально фильм должен был выйти осенью прошлого года, но тогда релиз перенесли из-за короновируса. Причина, по которой премьеру отменили в этот раз — неизвестна. Не сообщается и новая дата релиза. В компании «Централ Партнершип» посоветовали задать вопросы о деталях переноса премьеры продюсерам фильма, Сареку и Георгу Андреасянам.

Сюжет антиутопии разворачивается спустя 200 лет после катастрофы, которая практически уничтожила человечество. Выжившие создали «идеальное» государство, где у каждого есть свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом, в обществе царят счастье и гармония, а все силы брошены на строительство сверхмощного космического корабля.

Роман-антиутопию «Мы» Евгений Замятин написал в 1920 году. В СССР он не печатался до 1988 года как «идеологически враждебное» произведение.

Ранее в этом году Минкультуры не выдало прокатное удостоверение экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V». В качестве официальной причины тогда указали несоответствие возрастного рейтинга.

Источники: «Бюллетень кинопрокатчика», РБК

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